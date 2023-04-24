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الإثنين، 24-04-2023 09:47 م

القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم

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الوكيل الاخباري - نفت وزارة الخارجية المصرية الاثنين، مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، بعدما أعلن الجيش السوداني مقتله برصاص قوات الدعم السريع.

وأكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، أن "جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع". وأكد السفير "استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية في القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد".

وكان الجيش السوداني، أعلن الاثنين، مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم؛ متهما قوات الدعم السريع باستهدافه.

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