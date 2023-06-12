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الإثنين، 12-06-2023 04:32 م

القبض على لص سرق متجر ذهب في ريف دمشق

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الوكيل الإخباري- ألقى مركز شرطة ببيلا في ريف دمشق القبض على سارق محل صاغة عبر فتح ثغرة في الجدار من بناء ملاصق له.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن أحد أصحاب محلات الصاغة ادعى في مركز شرطة ناحية ببيلا بإقدام مجهولين بالدخول إلى محله عبر فتح ثغرة في الجدار وسرقة محتويات المحل من مجوهرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين.

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وأضافت الوزارة إن إحدى دوريات ناحية ببيلا اشتبهت بشخص حاول الهروب من أحد المنازل أثناء إقدامه على سرقة المنزل وتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب عشرات السرقات من بينها سرقة محل الصاغة عن طريق عمل حفرة داخل جدار البناء المؤدي إلى المحل.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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