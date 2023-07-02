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الأحد، 02-07-2023 09:10 ص

روغوف: القوات الأوكرانية تستعد للمرحلة الثانية من الهجوم المضاد

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الوكيل الإخباري- قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف إن القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ محاولة البدء بالمرحلة الثانية من هجومها المضاد في مقاطعة زابوروجيه بالمستقبل القريب.

وأضاف روغوف: "العدو بات جاهزا بالفعل للمرحلة الثانية من هجوم واسع النطاق. هذه المرحلة قد تبدأ في أي يوم وفي أي لحظة. هم يحاولون الآن خداع استطلاعنا، لذلك يقومون على طول خط الاتصال الكامل على جبهة زابوروجيه، بالمناورة ونقل القوات باستمرار. يتم ذلك لإخفاء مواقع قواتهم الرئيسية".

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ووفقا له، قد يركز العدو ضربته الرئيسية بهدف تحقيق اختراق على أي من قطاعات الجبهة من اتجاه  فاسيليفسكي إلى حافة فريمفسكي.

وتابع روغوف القول: "على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قام العدو بتنفيذ أكبر عدد من عمليات الاستطلاع القتالي ودرس مختلف خيارات الهجوم وإمكانية الاختراق، وحاول فهم رد فعلنا والتفاعل بين الوحدات الروسية، بالإضافة إلى القصف المنتظم لمؤخرة قواتنا مع التركيز على ضرب مرافق البنية التحتية - الجسور ومراكز النقل والمقرات الوحدات والمستودعات مع المعدات والذخيرة والمطارات ".

 




 

 


 

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