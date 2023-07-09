جنرال أمريكي: الذخائر العنقودية لن تسعف أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ، أن الذخائر العنقودية لن تساعد القوات الأوكرانية في تخطي العقبات الرئيسية التي تواجهها في هجومها المضاد.

اضافة اعلان

وقال هيرتلينغ في حديث لمجلة "Newsweek": "الذخائر العنقودية ليست قادرة على أزالة حقول الألغام وغير فعالة في تطهير الخنادق".



وأضاف أن هذه الذخائر قد تكون خطيرة بالنسبة للجنود الأوكرانيين أنفسهم الذين سيضطرون للتحرك في الأراضي التي بقيت فيها الذخائر غير المنفجرة.



وأعلنت واشنطن مؤخرا أنها بصدد تزويد كييف بذخائر عنقودية محظورة دوليا.



واستخدمت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية سوفيتية في قصف دونباس، ولاسيما مدينة دونيتسك، حيث نددت الأمم المتحدة بهذه الجريمة.



تجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية تطلق عند انفجارها مئات القنابل الصغيرة التي ينفجر معظمها، فيما تبقى القنابل غير المنفجرة لتمثل خطرا على المدنيين، حيث تتحول لألغام صامتة لعشرات السنين.

روسيا اليوم