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السبت، 15-07-2023 11:49 ص

خبير أمريكي: نظام كييف في حالة يأس

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الوكيل الإخباري- قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف عسكري في هجومه المضاد الفاشل، وإن نظام كييف يسعى جاهدا للتعتيم على ذلك.

وأضاف الخبير في حديث للمعلق السياسي مايكل سافاج: "فقد الأوكرانيون 26 ألف قتيل وربما نفس العدد من الجرحى".

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وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، كانت كارثية فعلا، ويحاول نظام كييف دون جدوى إخفاء هذه الحقيقة غير المريحة عن العالم بأسره.

وشدد الخبير على أنه بقي أمام فلاديمير زيلينسكي فقط الأمل في أن مشاركة طرف ثالث في النزاع يمكن أن تنقذه من هذا الوضع المريع.

وقال المستشار السابق: "زيلينسكي وضباطه في حالة من اليأس، فهم يفهمون أنهم خسروا بالفعل، ولم يتبق شيء من قواتهم المسلحة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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