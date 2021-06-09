القنصلية الأمريكية في أربيل تحذر من السفر إلى العراق

الوكيل الإخباري- حذرت القنصلية الأمريكية في محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، من السفر إلى باقي أنحاء العراق لعدة أسباب، أبرزها الإرهاب والصراع المسلح.



وذكرت القنصلية في بيان صحفي: "لا تسافر إلى العراق بسبب فيروس كورونا، والإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والقدرة المحدودة للعراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".



وأضافت: "اعتبارا من 27 يونيو، سنستأنف المواعيد المحدودة لخدمات التوثيق بالإضافة إلى خدمات جواز السفر والجنسية المقدمة بالفعل، وستظل خدمات فقدان الجنسية معلقة".



وتابعت: "يجب على جميع زوار القنصلية الذين يبلغون من العمر 10 أعوام فما فوق ارتداء قناع، كما سيكون توفر المواعيد محدودا بسبب متطلبات التباعد الجسدي في غرفة الانتظار العامة لدينا، وتظل المواعيد الخاصة بتأشيرات غير المهاجرين معلقة".

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المصدر: روسيااليوم