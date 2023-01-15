الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

رخص قطاع النفط: قبول 155 طلباً خلال شهر

وسائل إعلام: لندن قد تعود عن دعم اتفاق إيران النووي بعد إعدام أكبري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في القطرانة اليوم - أسماء

تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا

انفجار (كيزر كهرباء) داخل شركة في البلقاء

تعرّف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال اليوم الماضي

تقرير رسمي يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بالمغرب

تصادم بين 16 مركبة بحادثين منفصلين ودهس فتاتين في عمّان

أمن الدولة تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء

الأحد، 15-01-2023 09:12 ص

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال اليوم الماضي

63c37d4f4c59b72c29056a42


الوكيل الاخباري- قال مصدر في ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الممثلية في بيانها اليوم الأحد، إلى أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ57 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 11 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 5 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 مم. وعلى اتجاه ياسينوفاتايا- مرتين بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم. وعلى اتجاه غورلوفكا- مرتين بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 57 قطعة ذخيرة".  

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c37c294c59b72c29056a3f

وسائل إعلام: لندن قد تعود عن دعم اتفاق إيران النووي بعد إعدام أكبري

JFG485FMeKST0z24MGOktSV3kK3aLh9tfx3mEH5E

تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا

63c38cbc4c59b767c50de222

تقرير رسمي يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بالمغرب

thumbs_b_c_e54b2bfd527a019243a720ee855ed7a7

أوكرانيا: روسيا تلغي جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى

image - 2023-01-15T085922.753

الصين تطلق 14 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

--

بايدن يعلن كاليفورنيا "منطقة كارثة كبرى"