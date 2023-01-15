القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال اليوم الماضي

الوكيل الاخباري- قال مصدر في ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأشارت الممثلية في بيانها اليوم الأحد، إلى أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ57 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.



وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 11 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 5 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 مم. وعلى اتجاه ياسينوفاتايا- مرتين بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم. وعلى اتجاه غورلوفكا- مرتين بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 57 قطعة ذخيرة".

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روسيا اليوم