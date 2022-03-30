أوكرانيا : 17 ألفا و300 جندي خسر الجيش الروسي منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الخسائر التي كبدتها قواتها للجيش الروسي بلغت 17 ألفا و300 جندي، و131 مقاتلة، و131 مروحية، و605 دبابات منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي.

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وأشارت الهيئة في بيان الأربعاء، أنّ الجيش الأوكراني دمر في الفترة بين 24 فبراير و30 مارس/ آذار، 1723 مركبة مدرعة، و305 مدافع، و96 منظومة صاروخية، و54 منظومة صواريخ دفاع جوي.



وبحسب البيان تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 1184 مركبة عسكرية، و7 سفن وزوارق حربية، و75 سيارة وقود، و81 طائرة مسيرة للجيش الروسي.



وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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