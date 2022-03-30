الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 12:47 م

أوكرانيا : 17 ألفا و300 جندي خسر الجيش الروسي منذ بدء الحرب

1745164_0


الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الخسائر التي كبدتها قواتها للجيش الروسي بلغت 17 ألفا و300 جندي، و131 مقاتلة، و131 مروحية، و605 دبابات منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي.

اضافة اعلان


وأشارت الهيئة في بيان الأربعاء، أنّ الجيش الأوكراني دمر في الفترة بين 24 فبراير و30 مارس/ آذار، 1723 مركبة مدرعة، و305 مدافع، و96 منظومة صاروخية، و54 منظومة صواريخ دفاع جوي.


وبحسب البيان تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 1184 مركبة عسكرية، و7 سفن وزوارق حربية، و75 سيارة وقود، و81 طائرة مسيرة للجيش الروسي.


وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
h6G3J

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان

747546-1

الكويت تحصر جميع وظائف القطاع النفطي على مواطنيها

19_2022-637813487771835276-183

الأمم المتحدة تختار 3 خبراء للتحقيق بجرائم حرب محتملة بأوكرانيا

20201004153306dppp--urn_binary_dpa_com_20090101_201004-99-821501-filed.h

السعودية تجري تحديثاً على آلية التسجيل للمعتمرين من خارج المملكة ..تفاصيل

623725a873351

ترحيب أممي بـ"وقف العمليات العسكرية مؤقتًا" في اليمن

99

35 يوماً على الحرب .. اخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني

أخبار متعلقة
2021-637735692715685945-568

أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في سومي -فيديو

main_image621f08c179a2c

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

thumbs_b_c_230f6e3ed0c0c83b959cf7c39e934435

مكتب الرئيس الأوكراني: تم قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه

resized_fdcac-b4e8126ethumbs_b_c_c193df2540ac053440dc701d09229f67

الناتو: لن نكون طرفا في النزاع بين موسكو وكييف

image (4)

حاكم البنك الروسي المركزي: لدينا بديل عن نظام "سويفت"

16293088500

بريطانيا: بوتين يحاول استعراض قوته النووية