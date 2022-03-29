الثلاثاء 29-03-2022
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الثلاثاء، 29-03-2022 12:01 م

روسيا تعلن تدمير قاعدة وقود في ريفن الأوكرانية

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الوكيل الإخباري-تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ34، الثلاثاء، فيما يواصل الجيش الروسي استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف بوساطة تركية.

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وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن، مؤكدة تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية و3 مسيرات خلال يوم واحد، فيما أشار حاكم ميكولايف الأوكرانية إلى قصف روسي استهدف المقر الإداري للمدينة. وقالت نائب رئيس وزراء أوكرانيا إن كييف تسعى لفتح 3 ممرات إنسانية اليوم.

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