القوات المسلحة الأوكرانية تنفي استيلاء الروس على سوليدار

الوكيل الإخباري - نفى سيرهي شيريفاتي، المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في الجهة الشرقية، التصريحات التي أدلى بها الجيش الروسي بشأن استيلائه على بلدة سوليدار بمنطقة دونيتسك.



وقال شيرفاتي: "يقول الروس إن سوليدار تحت سيطرتهم، وهذا غير صحيح، انتظروا التفاصيل في تقرير هيئة الأركان العامة"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

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وفي إطار متصل، نفت إدارة الاتصالات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية صحة الصور التي نشرتها الخدمة الصحفية لشركة فاجنر لتأكيد استيلاء الروس على بلدة سوليدار.



وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلت عن رئيس فاجنر، يفجيني بريجوزين، مساء أمس الثلاثاء، القول إن المجموعة استولت على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد أيام من القتال العنيف.



وأوضح بريجوزين أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين لا تزال محاصرة في وسط المدينة الرئيسية.



وأضاف: "سيتم الإبلاغ عن عدد أسرى الحرب ".



وقالت مجموعة فاجنر، على تليغرام، إن الجنود الأوكرانيين المحاصرين تلقوا إنذارا نهائيا للاستسلام بحلول منتصف الليل (22.00 بتوقيت غرينتش).



وتعد سوليدار، التي شهدت هجمات روسية مستمرة وقوية خلال الأيام الماضية، جزءا من خط الدفاع الأوكراني أمام منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك الحضرية في منطقة دونباس شرقي البلاد.



ومن وجهة النظر الروسية، فإن الاستيلاء على هذه المنطقة خطوة مهمة نحو السيطرة على منطقة دونباس بأكملها، وهو أحد أهداف الكرملين المعلنة في الحرب.



ويتعذر التحقق من البيانات التي ينشرها طرفا الصراع، من مصدر مستقل.

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