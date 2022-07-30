السبت 30-07-2022
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مجلس محافظة إربد يرفض مناقلات لثلاثة مشاريع
انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام
السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر
بلدية إربد تباشر العمل بعطاء رفع المناهل
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين تقيم بطولة "جيلنا" لخماسي كرة القدم لإقليم الوسط
(296) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية في النصف الأول من العام الجاري
كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله
تصفيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 تنطلق في الأردن اليوم
كورونا
كورونا
فيروس كورونا: الآثار الجانبية طويلة الأمد
العراق يسجل انخفاضا بإصابات كورونا
تحذير من عودة فقدان حاسة الشم مع متحور المنتشر حاليا
بريطانيا: علماء يبتكرون علكة مضادة للفيروس التاجي المستجد
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فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022