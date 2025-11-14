الجمعة 2025-11-14 01:33 ص
 

مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري

مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري
مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري
 
الجمعة، 14-11-2025 12:42 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 5 سياح روس في حادث مروري بمحافظة البحر الأحمر المصرية، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، وذلك حسبما صرح مصدر طبي لوكالة ريا نوفوستي.اضافة اعلان


ووقع حادث التصادم بين سيارة ركاب وحافلة سياحية صغيرة على طريق مرسى علم - القصير بمحافظة البحر الأحمر، وأسفر عن وفاة مواطن مصري وإصابة 7 آخرين، بينهم 5 سياح روس واثنان من أذربيجان، وفقا للمصدر.

وأشار المصدر إلى نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي، منوها بأن من بين المصابين مواطن ألماني.

ويوم الثلاثاء، تعرضت حافلة تقل سياحا بينهم روس، لحادث قرب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وأسفر عن وفاة شخصين، أحدهما مصري والآخر سيدة روسية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

وكانت الحافلة تقل 27 سائحا روسيا و7 فنلنديين و2 من ليتوانيا، بجانب 3 مصريين (بينهم المرشد السياحي وسائق الحافلة).

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي لبنان يرحب بمبادرة سعودية "طيبة" طال انتظارها عدة سنوات

الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

عربي ودولي الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري

عربي ودولي مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري

ب

عربي ودولي إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال ثلاث ساعات

اختتام فعاليات التمرين البحري للدول المشاطئة للبحر الأحمر "الموج الأحمر/8"

أخبار محلية اختتام فعاليات التمرين البحري للدول المشاطئة للبحر الأحمر "الموج الأحمر/8"

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت

عربي ودولي "التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت

ل

أسواق ومال "أكسيوس": تأثيرات الإغلاق الحكومي لا تزال مستمرة

ب

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير



 
 





الأكثر مشاهدة