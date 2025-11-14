مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري

ووقع حادث التصادم بين سيارة ركاب وحافلة سياحية صغيرة على طريق مرسى علم - القصير بمحافظة البحر الأحمر، وأسفر عن وفاة مواطن مصري وإصابة 7 آخرين، بينهم 5 سياح روس واثنان من أذربيجان، وفقا للمصدر.
وأشار المصدر إلى نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي، منوها بأن من بين المصابين مواطن ألماني.
ويوم الثلاثاء، تعرضت حافلة تقل سياحا بينهم روس، لحادث قرب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وأسفر عن وفاة شخصين، أحدهما مصري والآخر سيدة روسية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.
وكانت الحافلة تقل 27 سائحا روسيا و7 فنلنديين و2 من ليتوانيا، بجانب 3 مصريين (بينهم المرشد السياحي وسائق الحافلة).
روسيا اليوم
-
