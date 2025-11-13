الوكيل الإخباري- ندوة في كلية الحصن حول التعليم وسوق العمل المتجدد

إربد 13 تشرين الثاني (بترا)- نظم مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال، في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، ندوة حوارية في كلية الحصن الجامعية، بعنوان "التعليم الذي يصنع الفرص نحو سوق عمل متجدد".

وقال عميد كلية الحصن، الدكتور بشار عماري، إن التعليم الذي يصنع الفرص هو التعليم الذي يركز على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والتعاون بين الطلبة بدلاً من مجرد الحفظ والاستيعاب.



وأضاف، أن هذا النوع من التعليم يمنح المتعلمين القدرة على بناء مساراتهم المهنية والشخصية من خلال ربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية الواقعية مع تعزيز مهارات التكيف في عالم متسارع التغير.



من جانبه، استعرض مدير مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال، الدكتور حسين بطاينة، الخدمات التي يقدمها المركز في دعم الطلبة الخريجين، خاصة في مجالات التشبيك مع سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية دور المركز في تسهيل انتقال الطلاب إلى بيئة العمل الحقيقية.



بدوره، تناول وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور طارق الحموري، تجربته الأكاديمية والعملية، مؤكدًا ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق لعمل، مع توفير محتوى تعليمي تفاعلي ومتعدد يسهم في جذب اهتمام الطلبة وتحفيزهم على الاستعداد للحياة العملية.