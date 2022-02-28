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الإثنين، 28-02-2022 04:18 م

الكرملين: العقوبات على روسيا قوية ومؤلمة لكن لديها القدرة على تعويض الأضرار

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الوكيل الاخباري - قال الكرملين، الاثنين، إن “الواقع الاقتصادي لروسيا تغير”، في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا، ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو “لديها خطة للرد” على تلك العقوبات.

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وأضاف الكرملين أنه “لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي”، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة، في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين، الاثنين، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.


وأشار إلى أن الرئيس الروسي، سيركز خلال لقائه مع هؤلاء المسؤولين، على القضايا الاقتصادية، مشددا على أنه “لدى روسيا خطة للرد على العقوبات، يتم تنفيذها الآن”.


وتابع: “العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار”.


كما تطرق بيسكوف إلى التقارير التي أشارت إلى وجود “أصول غير معلنة” للرئيس الروسي، مؤكدا أنها “مزاعم باطلة”.


وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أمله في أن “تبدأ قريبا”، رافضا التعليق على هدف روسيا في المحادثات، مكتفيا بالقول: “لننتظر ونرى”.


 




 

 


 

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