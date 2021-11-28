الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 28-11-2021 11:34 م

الكرملين: نأمل في عقد لقاء بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام

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الوكيل الاخباري - أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأحد، عن أملها في عقد لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن قبل نهاية العام.

وردا على سؤال حول ما إذا تم تحقيق أي تقدم في المحادثات بشأن عقد القمة بين بايدن وبوتين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، "لا" لم يتم حتى الآن تحديد الموعد.. نأمل في أن تجري هذه المحادثة قبل نهاية العام الجاري"، بحسب وكالة "تاس" .

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