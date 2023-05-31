الكرملين يعلق على أحداث كوسوفو ولقاء بوتين وفوتشيتش

الوكيل الإخباري- أعرب الكرملين عن قلقه إزاء تفاقم الأوضاع في كوسوفو، مؤكدا على أنه يراقب تطورات الأحداث عن كثب.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي تابع أن روسيا تقف بجانب صربيا، وترى أنه من الواجب احترام حقوق ومصالح صرب كوسوفو.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك لقاء مخطط بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصربي ألكسندر فوتشيتش بشأن الوضع المتفاقم في كوسوفو، قال بيسكوف إنه لا توجد اتصالات بهذا الشأن تحديدا، إلا أن "الاتصالات الدبلوماسية جارية باستمرار".



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد انتقدت يوم أمس الثلاثاء في بيان رسمي لها نشره الموقع الرسمي للوزارة، موقف "الخماسية" الغربية في بريشتينا، والذي يخدم الوضع الراهن المعيب مع "تفشي التطرف الألباني في كوسوفو والتطهير العرقي ضد الصرب، وهو ما يجعل من المستحيل الحديث عن أي ثقة، ناهيك عن أي ولاء للصرب في مثل هذه الظروف".

روسيا اليوم