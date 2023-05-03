الكرملين يعلن افشاله مخطط لمحاولة اغتيال بوتين بواسطة مسيرتين

الوكيل الإخباري - قال الكرملين الأربعاء، إن أوكرانيا حاولت الهجوم على مبنى الكرملين الليلة الماضية باستخدام مسيرتين، بهدف "قتل الرئيس فلاديمير بوتين".

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وأضاف أن الدفاعات الروسية عطلت المسيرتين، وأن الرئيس لم يصب بأذى في الهجوم. ولكنه عاد وقال إن الرئيس "لم يكن في مبنى الكرملين وقت وقوع الهجوم".



وأشار إلى أن بوتين يعمل في مدينة نوفو أوجارييفو خارج موسكو حالياً.

وقال إن الكرملين يعتبر أن هذه الحادثة "مخطط لهجوم إرهابي"، وبمثابة محاولة ضد حياة الرئيس بوتين.



وشدد على أن روسيا "تحتفظ بالحق في الرد أينما وكيفما ترى".



وأشار إلى أن جدول أعمال الرئيس بوتين يسير كالمعتاد.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دخان يرتفع فوق الكرملين ليلاً.

وشدد الكرملين على أن احتفالات يوم النصر في 9 مايو ستقام كالمعتاد.



وأصدر رئيس بلدية موسكو قراراً بمنع تحليق المسيرات في سماء المدينة.

وكالات

