الكرملين يحذر: احتمالات تمديد اتفاق الحبوب "ليست كبيرة"

الوكيل الاخباري - حذر الكرملين، الأربعاء، من أن احتمالات تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة في وقت الحرب من عدة موانئ أوكرانية على البحر الأسود لما بعد 18 مايو ليست كبيرة لأن الصادرات الروسية من هذا النوع مازالت تواجه عقبات.



وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود في يوليو من العام الماضي للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي قال مسؤولو الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

اضافة اعلان