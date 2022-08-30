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الثلاثاء، 30-08-2022 03:04 م

الكشف عن أسباب أزمة البن في مصر

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية في مصر حسن فوزي، أن "القهوة تصف بأنها الإدمان الحلال للمصريين خلال السنوات الأخيرة، وهناك نقص كبير في المخزون على المستوى العالمي".

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وتابع رئيس شعبة البُن بغرفة القاهرة التجارية خلال حديثه في برنامج "صباح الورد"، على شاشة قناة "TeN" أن "ما حدث من طقس مغاير في البرازيل أتلف أكثر من 25% من المحصول، وبالتالي ارتفع سعر البن في بقية دول العالم التي تقوم بإنتاجه".

وطمأن رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، المصريين بوجود البضائع في الموانئ المصرية: "قريبا ستخرج البضائع، لأن هناك انفراجه كبيرة، خاصة بعد صدور قرار وزير المالية بإخراج البضائع من الموانئ".

وأشار رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية إلى أن الموجود في الموانئ من البن يغطي احتياجات السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف، أو الانسياق وراء الشائعات.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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