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الأربعاء، 24-08-2022 12:17 م

مصر تسجل أعلى درجة حرارة خلال صيف 2022

علم مصر


الوكيل الاخباري - كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، أن أمس الثلاثاء سجل أعلى درجة حرارة في فصل الصيف بعدما كسرت حاجز 40 درجة، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع الحرارة.

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وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة من الجمعة والسبت ، لكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، متوقعة أيضا سقوط أمطار خفيفة على الساحل الشمالي قد تمتد إلى بعض مناطق الدلتا.


ومن المتوقع أن تكون الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية ويكسر جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.


ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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