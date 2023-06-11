الكشف عن النموذج الأولي للقمر الروسي-البيلاروسي لاستشعار الأرض عن بعد

الوكيل الإخباري- كشفت مؤسسة "رو كوسموس" عن النموذج الأولي للقمر الذي تطوره روسيا بالتعاون مع بيلاروس لاستشعار الأرض عن بعد.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر الجديد مصمم لتوفير بيانات استشعار الأرض عن بعد، وسيوفر خدمات ستساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا وبيلاروس.



وتتعاون روسيا وبيلاروس حاليا على تطوير نظم مشتركة متكاملة لاستشعار الأرض عن بعد، من المقرر أن تطلقا قمرهما المخصص لهذا الغرض عام 2028.



وحول الموضوع قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائل ميشوستين:"الحكومة ستنظر في جميع المقترحات المتعلقة بمجالات البحث والتطوير لمشاريع استشعار الأرض عن بعد.. لقد بدأنا مشروع القمر الجديد مع مؤسسة روس كوسموس ومع الزملاء من بيلاروس، وكلنا نعمل اليوم على هذا الأمر".

اضافة اعلان

روسيا اليوم