الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

الخطوط الجوية الملكية: أداء الشركة جيد نسبيا العام الماضي

الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد استهدف صحافيين وسياسيين

الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8

وزير الخارجية يبرر عدم طرد السفير الإسرائيلي في الأردن

الاحتلال يبعد 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى

مجلس النواب يوقف عقوبة تجميد النائب حسن الرياطي

3070 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء

شكاوى من انقطاع الدجاج.. والاتحاد النوعي: تقلبات الطقس زادت أعداد وفيات الطيور

بريطانيا توسع قائمة ضد روسيا بعقوبات على نساء بارزات

21110 أشخاص التحقوا بعملهم من خلال برنامج التشغيل الوطني

الأربعاء، 12-04-2023 12:23 م

الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد استهدف صحافيين وسياسيين

4xREj


الوكيل الإخباري- صدر تقريران بالتوزاي عن كل من مختبر “سيتيزن لاب” المختص بالأمن القومي وشركة “مايكروسوفت”، امس الثلاثاء، كشفا فيه عن استخدم برنامج تجسس وأدوات قرصنة من إنتاج شركة إسرائيلية في اختراق هواتف صحافيين ومعارضين ومنظمات حقوقية في 10 دول على الأقل، بما في ذلك أشخاص بأميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وأفاد “سيتيزن لاب”، في تقرير، بأنه تمكن من التعرف على عدد قليل من ضحايا المجتمع المدني الذين تعرضت هواتفهم من طراز “آيفون” للاختراق باستخدام برنامج مراقبة طورته شركة "كوا دريم"  الإسرائيلية، وهي منافس أقل شهرة لشركة “إن إس أو” المتخصصة في برامج التجسس والتي أدرجتها الحكومة الأميركية في القائمة السوداء بسبب تورطها بالقرصنة على حقوقيين ومعارضين لأنظمة استبدادية.


و”كوا دريم” هي واحدة من عدة شركات سيبرانية هجومية تعمل من إسرائيل، وتعمل في مجال تطوير أدوات اختراق لهواتف “آيفون” المخصصة لعملاء من الحكومات. وبحسب المختبر المختص بالأمن السيبراني، فإن تعقب الخوادم التي تستخدمها “كوا دريم” إلى مشغليها، تظهر أن أدوات القرصنة استخدمت في بلغاريا، والتشيك، وهنغاريا، وغانا، وإسرائيل، والمكسيك، ورومانيا، وسنغافورة، والإمارات، وأوزبكستان.


وقال “سيتيزن لاب”، إنه قام بتطوير أدوات “مكنته من تحديد ما لا يقل عن خمسة ضحايا من المجتمع المدني لبرامج التجسس والأدوات الخاصة لـ‘كوا دريم‘؛ من بين الضحايا صحافيون وشخصيات سياسية معارضة وعامل بمنظمة غير حكومية”.


وأضاف : “لن نقوم بتسمية الضحايا في هذه المرحلة”. وقال إن أدوات قرصنة الشركة الإسرائيلية تعتمد على تقنية “zero-click” أو الهجوم بدون أي نقرات، ويستهدف نظام تشغيل iOS 14، بما في ذلك إصدارات iOS 14.4 و14.4.2، وربما الإصدارات الأخرى.


من جانبها، قالت “مايكروسوفت”،، إنها تعتقد “بثقة عالية” أن برنامج التجسس “مرتبط بقوة بشركة كوا دريم”. وقالت المسؤولة في شركة “مايكروسوفت”، آيمي هوجان بيرني، في بيان، إن مجموعات القرصنة المرتزقة مثل “كوا دريم” “تزدهر في الظل” وإن كشفها “ضروري لوقف هذا النشاط”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20230401121309afpp-afp_33cg37k.h

سوريا تعلن إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها

64366bd54236040a1627149d

الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8

63e39d344236041efd532d25

بريطانيا توسع قائمة ضد روسيا بعقوبات على نساء بارزات

643660154c59b70d4420df64

موسكو: أبلغنا واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

6436583a42360407e15f45ff

البيت الأبيض يخاطب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
6436583a42360407e15f45ff

البيت الأبيض يخاطب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

e45a208b-1186-4f70-a219-625bf3ecf21f

الأمن البولندي يعتقل أجنبيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

641e436f42360429e516b75f

الولايات المتحدة توجه اتهاما بالتجسس الى مواطن روسي

6412920942360464690cd17e

بولتون: بايدن يخشى انتصار أوكرانيا