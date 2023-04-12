الأربعاء 12-04-2023
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الأربعاء، 12-04-2023 10:43 ص

البيت الأبيض يخاطب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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الوكيل الاخباري- أفاد البيت الأبيض، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله الملف الإيراني وسبل إنهاء الحرب في اليمن.

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وكتب البيت الأبيض في بيانه، "بحث السيد سوليفان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، التوجهات لوقف التصعيد في المنطقة، وشددا على ضرورة الحفاظ على قوة الردع ضد التهديدات الإيرانية وغيرها".

وأكد سوليفان خلال المكالمة، التزام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، بأي ظرف من الظروف.

وتأتي هذه المكالمة، عقب توسط الصين في اتفاق إعادة العلاقات بين السعودية وإيران، التي لم تشارك فيها الولايات المتحدة.

واجتمع وزيرا خارجية إيران والسعودية في بكين الأسبوع الماضي بعدما اتفق البلدان على إنهاء القطيعة الدبلوماسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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