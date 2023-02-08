الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تستجيب لمناشدة أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

الخارجية: لا مستجدات بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا

بورصة اسطنبول تقرر تعليق التداولات

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا

أمين عمان: جميع الطرق سالكة باستثناء بعض الشوارع الفرعية في صويلح والجبيهة وتلاع العلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 130 ألف دينار لمراكز التدريب المهني

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 105 مليون م٣ بنسبة 38%

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 08-02-2023 11:04 ص

الكشف عن حجم اقتصاد الظل في السعودية

63e3523342360420a35b9f45


الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فاضل الإبراهيم، إن حجم اقتصاد الظل في المملكة خلال الفترة الماضية شهد انخفاضا.

اضافة اعلان

 

وأشار الوزير السعودي إلى أن ذلك حدث بفضل الحلول والمبادرات التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، والفاتورة الالكترونية، وبعض التشريعات مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

ولفت الإبراهيم، خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن حجم اقتصاد الظل في المملكة عند نسبة قريبة من النسب في الاقتصادات المتقدمة وهي 15%.

وبين أن معالجة اقتصاد الظل يزيد من جاذبية الاقتصاد، كما أن له أثرا على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وأثرا على البيئة التنافسية وبيئة العمل وتنظيمه. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e362ea423604398e3cd051

الصين تطالب واشنطن بفتح الباب إلى سوريا المحاصرة

63e34c044c59b75c806d1830

علماء الزلازل الروس يتوقعون استمرار الهزات الأرضية في تركيا

image (32)

هليكوبتر وطائرة أخرى تكافحان حريقاً اندلع مجدداً في ميناء اسكندرون التركي

18a39e6a-elaosboa18309-770x513-1

زلزال بقوة 4 درجات يضرب ساحل ولاية هطاي التركية

image (31)

نيوزيلندا تضبط 3 أطنان كوكايين عائمة على سطح مياه المحيط الهادئ

63e341624c59b732920f9ec4

فرنسا تنتقم من تونس على دعمها للجزائر

أخبار متعلقة
63dfacb34236046bad0b9ff4

مساعدات إنسانية سعودية للمتضررين من فيضانات باكستان - صور