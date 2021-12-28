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الثلاثاء، 28-12-2021 04:16 م

الكويت تعلن تشكيل حكومتها الجديدة

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الوكيل الإخباري-صدر أمر أميري، اليوم الثلاثاء، بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتتضمن 15 وزيرا.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تم تعيين حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.


كما تم تعيين محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وفيما يلي بقية الوزراء:


عيسي أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.


رنا عبد هللا عبد الرحمن الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.


جمال هاضل سالم الجالوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.


حمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة.


خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.


عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب.


فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.


مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.


محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

 

كونا + روسيا اليوم

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