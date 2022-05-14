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السبت، 14-05-2022 12:34 م

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت إن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعقد المجلس اجتماعا اليوم في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على حرصهم البالغ للوفاء بما أرساه الراحل الشيخ خليفة من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، راجيا المولى أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات.

 

وام

 




 

 


 

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