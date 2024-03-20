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الأربعاء، 20-03-2024 09:19 ص

المحكمة الأميركية العليا ترفع تعليقها لقانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

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الوكيل الإخباري- رفعت المحكمة الفيدرالية الأميركية العليا , مساء الثلاثاء , تعليقها لقانون مثير للجدل ، أقرّته ولاية تكساس ، من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك ، بحسب واشنطن تايمز .اضافة اعلان


وتتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ ، واختصارا "اس بي 4"، حيّز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني.

وكان قاض فدرالي قد علّق القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس ، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي"، لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

يذكر أن و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية.

 




 

 


 

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