السبت 09-03-2024
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السبت، 09-03-2024 03:14 م

ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للحرس الوطني الأميركي على حدود المكسيك

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني كانت مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحطمت في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأميركي كانوا على متنها وإصابة جندي آخر.

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وقال مسؤول بالجيش الأمريكي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو جراندي بولاية تكساس نحو الساعة (20:50 بتوقيت غرينتش) أثناء القيام بعمليات «مراقبة ورصد» من الجو عند منطقة الحدود.


وقال الجيش إن سبب الحادث قيد التحقيق. وقال المسؤول إنه ليس لديه معلومات عن الأحوال الجوية وقت وقوع الحادث.


وتم حجب أسماء القتلى والجرحى لحين إبلاغ ذويهم.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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