المحكمة العليا الأميركية تحكم لترامب بحق خوض التمهيديات

الوكيل الإخباري - انحازت المحكمة العليا الأميركية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب وأصدرت قراراً تاريخياً، أمس الاثنين، بإلغاء قرار محكمة كولورادو بحذف اسم ترامب من بطاقة الاقتراع، وإعادة اسمه إلى البطاقة في الولاية التي تُعدّ إحدى الولايات الـ15 التي تصوّت في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية.

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وكانت ولاية كولورادو قد قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حذف اسم ترمب من بطاقة الاقتراع؛ استناداً إلى المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الذي يحظر تقلد موظفين مناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد، في إشارة إلى دور ترامب في تشجيع مناصريه على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 لمنع التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020.



وجاء قرار المحكمة بإجماع أصوات القضاة التسعة، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً لترامب ويعزّز حظوظه بشكل كبير قبل ساعات من تصويت «الثلاثاء الكبير» في واحدة من أهم المنافسات الرئاسية للديمقراطيين والجمهوريين.

الشرق الأوسط