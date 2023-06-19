المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب نرجسي تافه

الوكيل الاخباري- وصف المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه "نرجسي وتافه"، و"ينخرط بانتظام في سلوك متهور".



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وقال بار الذي شغل منصب المدعي العام في عهد ترامب، إن "حقيقية كون ترامب نرجسيا وينخرط باستمرار في سلوك طائش يعرض أتباعه السياسيين للخطر ويعرض الأجندة الجمهورية المحافظة إلى الخطر".



وأشار إلى أن الرئيس السابق "يضع دائما مصالحه الخاصة فوق أي شيء آخر، بما في ذلك مصالح الأمة"، مضيفا: "إذا تواجد في البيت الأبيض مرة أخرى، فإنه سيضع دائما مصالحه الخاصة وإرضاء غروره قبل كل شيء آخر، بما في ذلك مصالح البلاد. ليس هناك شك في ذلك. هذا مثال ممتاز على قولي".



واعتبر أنه "شخص تافه سيضع دائما مصالحه قبل مصالح البلد، لكن بلدنا لا يمكن أن يكون جلسة علاجية لرجل مضطرب مثل هذا".

روسيا اليوم

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