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الإثنين، 05-06-2023 04:50 م

10 مرشحين جمهوريين للرئاسة الأمريكية.. ترامب: كلما زاد العدد زاد المرح

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الوكيل الإخباري - قال تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الاثنين، إن ازدياد عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024 قد يعزز فرص الرئيس السابق دونالد ترامب بالفوز.

ووفق التقرير، فإنه "مع إعلان 3 جمهوريين ترشحهم للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذا الأسبوع، المنطق يبقى نفسه: كلما كبر عدد المرشحين كلما زاد احتمال تشتت الأصوات المناهضة لترامب وهو ما يصب بالتالي في مصلحته".

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ومن المتوقع أن يعلن حاكم ولاية نيو جيرسي كريس كريستي الذي هزمه ترامب في العام 2016، ترشحه لرئاسة البيت الأبيض الثلاثاء، قبل يوم من إعلان ترشح نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم.


ويشكل كريستي، تحديا جديدا لترامب بصفته المنافس الوحيد المستعد حتى الآن لتوجيه ضربات مدمرة إلى ترامب خلال الترويج لبرنامجه الانتخابي.


وبدأ كريستي البالغ من العمر 60 عاما بالفعل في انتقاد صديقه السابق، فقال الشهر الماضي إن ترامب "خائف" من مناقشة خصومه الجادين.


وقال ترامب إنه قد يفوت واحدة من المناظرتين الأوليين على الأقل، معربا عن إحجامه عن مشاركة الأضواء مع المنافسين ذوي الشعبية الأقل أهمية.


من جهة أخرى، قال ترامب إنه يستمتع بالفوضى التي يحدثها اكتظاظ الساحة بالمرشحين، حين استقبل منافسه الجدي الأول وهي الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا نيكي هايلي إلى السباق الانتخابي في فبراير، قائلا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية "كلما ازداد عددنا كلما ازداد المرح".


وبحلول الأربعاء، سيكون هناك 10 مرشحين رئيسيين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري و4 مرشحين آخرين أيضا، لكن ترامب متقدم بأكثر من 30 نقطة على أقرب منافسيه أي حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

 

RT

 




 

 


 

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