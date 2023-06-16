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الجمعة، 16-06-2023 11:17 ص

أوربان: فقط ترامب يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعرب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في حديث إذاعي اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فقط يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أوربان: "إذا كان هناك شخص في العالم الغربي يمكنه إيقاف هذه الحرب وإحلال السلام، فهو الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب. وسيكون من مصلحة هنغاريا أن يكون هناك مدافع عن السلام على رأس السلطة في الولايات المتحدة".

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وشدد أوربان على أن "الحقيقة ستبقى في المحصلة مع مؤيدي التسوية السلمية"، ومن ضمنهم هنغاريا، التي يتميز موقفها "بالأحقية الأخلاقية".

في وقت سابق، قال أوربان إن السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وإن أوروبا فوتت فرصتها في الوساطة لأنها لم تكن قادرة على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

ويشار إلى أن الغرب يدعو روسيا باستمرار إلى التفاوض، الأمر الذي تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض سلطات كييف المستمر للتفاوض.

 




 

 


 

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