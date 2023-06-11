في أول ظهور بعد توجيه الاتهامات.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن

الوكيل الاخباري - توجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمناصريه، السبت، للمرة الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات إليه ستؤثر على السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية.

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وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".



ومع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير 2021. وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.



ماذا قال ترامب؟

جاء في كلمة ترامب خلال مؤتمر للجمهوريين في ولاية جورجيا:



-الحزب الديمقراطي هو حزب المعلومات الزائفة.

-استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع شعبيتي.



-بايدن يحاول سجن خصمه السياسي لتجنب مواجهتي.

-لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن.



-الديمقراطيون يحاولون إلصاق تهمة الخيانة لي، ولن ينجحوا.

-سنواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة.



-التهم الموجهة لي لن تمنعني من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض.

-أتعهد بهزيمة بايدن ولن أتوقف عن الدفاع عن الشعب الأميركي.



-سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا.

-نواجه العديد من التهديدات حول العالم.



سكاي نيوز