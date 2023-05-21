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الأحد، 21-05-2023 03:28 م

المعارضة في مولدوفا تباشر بإجراءات تنظيم استفتاء حول اختيار مسار البلاد

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الوكيل الإخباري - قال إيلان شور زعيم حزب "شور" المولدافي المعارض، إنه تم البدء بالإجراءات القانونية لتنظيم استفتاء على تحديد الاتجاه الجيوسياسي والاقتصادي للبلاد.

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وأضاف شور في رسالة بالفيديو تم بثها من منصة التظاهرة التي تقام في كومرات عاصمة غاغاوزيا: نبدأ اليوم بالإجراءات القانونية لتنظيم استفتاء على الاتجاه السياسي والاقتصادي الخارجي. الشعب فقط يملك حق تقرير ما يجب القيام به. شعب مولدوفا هو سيد بلادنا وهو فقط من يمكنه القول نعم أو لا".

ووفقا له، "لا يحق للسلطات أن تملي على الشعب ما يجب عليه القيام به. السلطة هي موظف لدى الشعب وعليها تنفيذ رغبات هذا الشعب".
ويتم تنظيم مسيرات لدعم الاستفتاء في مدينتين أخريين - في "العاصمة الشمالية" للجمهورية مدينة بالتي وفي مدينة أورهي الواقعة في الجزء الأوسط من مولدوفا.


ويشار إلى أن غاغاوزيا، هي منطقة حكم ذاتي في جنوب مولدوفا، وهي تنحو بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت سلطات كيشيناو الرسمية مسارا نحو التكامل الأوروبي. في فبراير 2014، تم في غاغاوزيا، إجراء استفتاء حول مسألة تحديد اتجاه السياسة الخارجية للبلاد. وفيه أعلن أكثر من 98% من المشاركين في المؤتمر تأييدهم لاندماج مولدوفا في الاتحاد الجمركي.

 

RT


 




 

 


 

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