المغرب.. الأمن ينفي وجود عصابة لاختطاف الأطفال في أغادير

الوكيل الاخباري- نفت ولاية أمن أغادير وسط غربي المغرب، بشكل قاطع تسجيل أي شكاية أو بلاغ بخصوص اختطاف أو اختفاء بخلفية إجرامية على مستوى المدينة.



وقالت ولاية أمن أغادير في بيان إنها تفاعلت بسرعة وجدية مع تسجيلات صوتية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تدعي بشكل تضليلي وجود عصابة إجرامية تنشط في اختطاف الأطفال بأحد أحياء مدينة أغادير.



وأضاف المصدر أنه وتفنيدا لهذه الادعاءات الكاذبة، تؤكد ولاية أمن أغادير أنها باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص أي واقعة اختطاف أو اختفاء بخلفية إجرامية.



وذكرت في البيان "وإذ تنفي ولاية أمن أغادير هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة".

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روسيا اليوم