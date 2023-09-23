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السبت، 23-09-2023 07:36 ص

المغرب: الزلزال أثّر على 2.8 مليون شخص ودمّر 60 ألف منزل

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الوكيل الاخباري - قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع الجمعة إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضراراً بنحو 2930 قرية، يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.

وقال لقجع أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلاً تضرر جراء الزلزال وإن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.

وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولاراً) شهرياً على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً.

وقال لقجع إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.

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