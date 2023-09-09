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السبت، 09-09-2023 06:48 ص

مقاطع فيديو مأساوية.. لحظات انهيار مبان جراء زلزال المغرب

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الوكيل الاخباري - أفاد شهود عيان أن عددا من المباني انهارت بمناطق متفرقة من المغرب، لا سيما الأحياء القديمة في بعض المدن، بينما تصدعت بنايات أخرى من جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات، لا سيما في أزقة مدينة مراكش وسط غربي البلاد، كما تضررت سيارات من جراء تساقط الحجارة عليها.

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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