السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب - فيديو

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السبت، 09-09-2023 07:50 ص

شاهد .. كاميرا مراقبة ترصد لحظة "مرعبة" في المغرب

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الوكيل الاخباري - رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مرعبة بإحدى الحارات المغربية في ليلة صعبة للغاية على المملكة وسكانها، حيث خلف الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.

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وظهر في الفيديو مجموعة من الرجال والنساء يركضون هلعا عبر إحدى الحارات الضيقة، قبل أن يسقط جزء من جدار مدخلها بفعل الزلزال المدمر.


وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت.


كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.


وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من المناطق .

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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