تنديد أوروبي بدعوة روسية للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا

الوكيل الاخباري - دان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، دعوة النواب الروس في مجلس الدوما، الرئيس فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قائلا إن الأمر سيمثل انتهاكا لاتفاقيات مينسك التي وقّعتها موسكو.

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وكتب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على مدونة تويتر، ونقلته وكالة الانباء الإيطالية آكي، ان الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار مجلس الدوما، تقديم مناشدة للرئيس بوتين للاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوهانسك، التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة، بوصفهما كيانين مستقلين".



وأعلن مجلس الدوما الروسي، اليوم عن حصول مقترح للاعتراف بمطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا جمهوريتين على أغلبية أصوات أعضاء المجلس، مبينا ان المقترح سيرفع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان صحفي: " إن إرسال الدعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور".