ممثل روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك غزو لأوكرانيا اليوم

الوكيل الإخباري-قال الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، الأربعاء، إن روسيا "ليس لديها خطط لغزو الأراضي الأوكرانية يوم الأربعاء".

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وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "ويلت" الألماني: "يمكنني أن أؤكد أنه لن يكون هناك هجوم الأربعاء، ليس من المتوقع حدوث تصعيد (عسكري) الأسبوع المقبل ولا بعده بأسبوع ولا الشهر المقبل".



وتابع الدبلوماسي الروسي قائلًا: "نادراً ما تبدأ الحروب في أوروبا يوم أربعاء".

وتعليقاً على مزاعم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، شدد تشيزوف على أن هذه التقارير "لا تدعمها أي أدلة".



وقال: "عندما تقدم مثل هذه المزاعم، يجب أن تدعم بالأدلة، وإلا فإنها ليست سوى بهتان".



ودعا تشيزوف الدول الغربية إلى أخذ القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك التي حددتها موسكو، "على محمل الجد".



وقال: "إذا استمع شركاؤنا إلى مخاوفنا فإن خفض التصعيد سيتبع ذلك بسرعة، وسيكون ذلك مفيدًا لجميع الأوروبيين ولجميع الدول الأخرى في العالم".



وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت روسيا بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة وحلف "الناتو" حول ملف الضمانات الأمنية لعدم توسع الحلف شرقا، والتزامات بعدم نشر صواريخ أمريكية جديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.



ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.

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