الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

محافظ المفرق : إعادة 16 شخصا من الجاليين الى مناطق سكناهم في المحافظة 

الفراية يوضح: لا قرار بإلغاء الحفلات في عمان

الزراعة تنفي وقف استيراد اللحوم والمواشي من جورجيا

النائب الزعبي: وزير الشباب غايب فيلة.. وأعاد "الرمثا" إلى سايكس بيكو

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات الشهر المقبل

العسعس: الإنفاق الفعلي لا ينشر في الموازنة

سعيدان لـ"الوكيل الاخباري": أنا من أحال التعيينات لمكافحة الفساد.. والناصر "ورطني"

"النواب" يحول وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد بسبب "التعيينات"

النائب المومني تسأل حول اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين، 13-12-2021 01:40 م

المفوضية الأوروبية تعتمد شهادة كورونا الرقمية الإماراتية

202112131339314436C


الوكيل الإخباري-قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل اعتماد ومعادلة شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا الرقمية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان

 

وقالت المفوضية الوم الاثنين، إنه نتيجة لذلك، سيتم ربط الإمارات بنظام الاتحاد الأوروبي وسيتم قبول شهاداتها وفقا لنفس الشروط مثل شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية.


وفي الوقت نفسه، وافقت الإمارات على قبول الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي لمواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إليها.


وقال مفوض شؤون العدل الأوروبي ديديه راندرس، إن الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي فريدة من نوعها، ولهذا السبب انضمت 55 دولة وإقليما في 5 قارات إلى النظام حتى الآن، مع إصدار أكثر من 750 مليون شهادة.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-12-13 at 3.56.27 AM (1)

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون

61b72e984c59b75b4d6b5f50

رئيس الوزراء المصري: الفساد عقبة أمام التنمية

61b71d34423604715f1051c4

العاهل السعودي يتلقى رسائل من ملك البحرين وسلطان عمان

61b714e44c59b7455231f8f9

دعوات لمظاهرات مليونية والسفارة الأمريكية تؤكد دعمها للمتظاهرين في السودان

2017_8_27_9_45_45_575

إصابة 17 شخصا في صدامات بين الشرطة والمهاجرين في المكسيك

قمة

قمة التعاون الخليجي تلتئم غدا في الرياض

أخبار متعلقة
كورونا السعودية

السعودية تعلن إجراءات جديدة للقدوم المباشر إليها من جميع الدول

O0wI0vDrJ86LtiRT2fLg7uVOqfeUPgn7zWRiO7jp

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

1562025_0

دول عربية تتخذ اجراءات لمواجهة متحور أوميكرون

7

سلطنة عٌمان تعلق دخول القادمين من 7 دول بسبب كورونا

149376-أبو-ظبى-(2)

الإمارات تمنع دخول القادمين من 7 دول بينها جنوب إفريقيا

61a148fe423604128a58f81e

مصر تقرر إيقاف الطيران المباشر إلى جنوب أفريقيا