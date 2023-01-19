الخميس 19-01-2023
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الخميس، 19-01-2023 09:10 ص

المكسيك.. العثور على 269 مهاجرا داخل إحدى المقطورات

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الوكيل الاخباري- قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، إن السلطات المكسيكية عثرت على 269 مهاجرا من أمريكا الوسطى والجنوبية داخل مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

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وقال المعهد في بيان إن عملاء فيدراليين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة في مدينة توكستلا جوتيريز بولاية تشياباس الجنوبية، مبينا أن الشرطة ألقت القبض على السائق بعد محاولته الفرار.

وذكر البيان أن أغلبية المهاجرين الذين عثر عليهم من غواتيمالا، على الرغم من وجود ثلاثة من السلفادور وثلاثة من الإكوادور واثنان من هندوراس، مبينا أن 20 من المهاجرين كانوا قاصرين وغير مصحوبين بأهلهم.

يذكر أن العديد من المهاجرين يمرون عبر توكستلا في رحلتهم هربا من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية. وكانت المدينة موقعا لحوادث مميتة، بما في ذلك مقتل أكثر من 50 مهاجرا معظمهم من أمريكا الوسطى قبل عام في انقلاب المقطورة التي كانوا على متنها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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