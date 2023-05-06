الملك تشارلز يلوّح من شرفة قصر باكنغهام بغياب هاري

الوكيل الاخباري - أطلّ الملك تشارلز في شرفة قصر باكنغهام مع زوجته الملكة كاميلا ونجله الأكبر وريث العرش الأمير وليام وكبار أفراد العائلة المالكة، لكن مع غياب نجله الأصغر الأمير هاري.



ولم يكن لهاري أي دور رسمي في مراسم التتويج التي أقيمت اليوم، وظل حضوره محل شك حتى وقت سابق هذا العام بعد أن كشف تفاصيل لخلافه مع العائلة في كتابه بعنوان "سبير".



وحضر هاري المراسم في كنيسة وستمنستر دون أن ترافقه زوجته ميغان وطفلاه، والذين بقوا في الولايات المتحدة. ويحتفل آرتشي ابنه الأكبر بعيد ميلاده الرابع اليوم السبت.



وقال معلقون إن ظهور هاري مع العائلة في الشرفة كان من شأنه أن يشير إلى التصالح بعد الخلاف.



وظهر الملك تشارلز والملكة كاميلا مرة ثانية في الشرفة وسط هتافات عشرات الآلاف الذين احتشدوا في طريق ذا مول الواسع المؤدي إلى قصر باكنغهام.

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