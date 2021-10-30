الملك سلمان: السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم

الوكيل الاخباري- قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، إن المملكة مستمرة في دورها القيادي للتعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وإنها ستواصل دعم استقرار أسواق النفط والطاقة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الملك سلمان، الذي كان يتحدث عن بُعد، في قمة مجموعة العشرين، التي افتتحت أعمالها اليوم في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة قادة وممثلي دول المجموعة.

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وأضاف الملك سلمان أن رئاسة المملكة دعمت التعافي من آثار جائحة كورونا، وأنها اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعياتها، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات الجائحة، وأن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات.

المصدر: إرم