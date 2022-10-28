الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية

الوكيل الإخباري- أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ثلاثة أوامر ملكية، قضى أحدها بإعفاء عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.



وحسب الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، فقد صدر أمر ملكي بإعفاء اليوبي من منصبه.



وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب اليوبي "جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير".

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وتضمن الأمر أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".



كذلك أصدر الملك السعودي أمرا بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للخرج بالمرتبة الممتازة.



وتضمن الأمر الثالث بتعيين هشام بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

روسيا اليوم