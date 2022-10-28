الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف عن إجراءات حماية مباراة الفيصلي والوحدات

مقتل 31 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب الفلبين

المركزي الروسي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات

تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

محاولة تفجير في مدينة شيراز الإيرانية

تعرف على أسعار الذهب عالميا

الصين تطوير مركبة جوية ترفرف آليا تعمل لمدة طويلة

ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

الجمعة، 28-10-2022 09:50 ص

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية

635adedb42360468a878702a


الوكيل الإخباري- أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ثلاثة أوامر ملكية، قضى أحدها بإعفاء عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

وحسب الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، فقد صدر أمر ملكي بإعفاء اليوبي من منصبه.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب اليوبي "جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير".

اضافة اعلان

 

وتضمن الأمر أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".

كذلك أصدر الملك السعودي أمرا بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للخرج بالمرتبة الممتازة.

وتضمن الأمر الثالث بتعيين هشام بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
635bb11d4236045d4c104e3c

مقتل 31 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب الفلبين

635b97fb4c59b7615e0a3b24

تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

635ba1434c59b763c574ad44

محاولة تفجير في مدينة شيراز الإيرانية

2022-638025511551239496-123

الصين تطوير مركبة جوية ترفرف آليا تعمل لمدة طويلة

454887_8_1666947717

ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر

635b833d4236042aec1af425

عودة الدفعة الأولى من النساء الأستراليات وأطفالهن من مخيم في سوريا

أخبار متعلقة
السعودية3

السعودية.. الديوان الملكي يوضح حول الحالة الصحية لولي العهد محمد بن سلمان

6355234f4c59b7486d5d32bd

السعودية..ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد مخالف

السعودية 4

السعودية تسمح بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهائها بـ 7 أيام

b3c577a3-4531-4a76-b7fd-9e222729201b

السعودية.. إصدار أكثر من مليوني تأشيرة عمرة وهذه الدول الأكثر قدوما

634e8a374c59b70eeb0f3336

الكويت تعلن تضامنها مع السعودية حيال التصريحات بشأن أوبك+

634d303542360413fd3d660e

كوريا الجنوبية والسعودية تتفقان على تعزيز العلاقات في مجالات الصناعات الجديدة