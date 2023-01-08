الناتو يرفض طلب بلغراد نشر قوات صربية في كوسوفو

الوكيل الاخباري-

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رفضت قيادة قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو في كوسوفو، طلب بلغراد نشر عناصر من الشرطة والجيش الصربيين، في كوسوفو وميتوهيا.وأفاد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، لقناة TV Pink، بأن حلف الناتو رد على طلب السلطات الصربية، بأنه لا حاجة لعودة الجيش الصربي إلى كوسوفو وميتوهيا، ونوهت الرسالة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".وأكد فوتشيتش، أن قرار قوات حفظ السلام في إقليم كوسوفو، كان متوقعا.يذكر أن فوتشيتش، صرح في وقت سابق أنه سيقدم طلبا لقائد قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو في كوسوفو، للسماح لبلغراد بنشر عناصر من الشرطة والجيش الصربين في كوسوفو وميتوهيا، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1244.