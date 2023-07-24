الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

أحدهما كان يعاني من الشلل النصفي وخرج مشيا على الأقدام.. إجراء عمليتين متميزتين بمستشفى الزرقاء الحكومي

لدغة أفعى تُدخل عشريني العناية الحثيثة في إربد

تعرف على عقوبة قاتل عامل محطة الوقود في عمّان

شاهد.. القبض على قاتل وسالب عامل محطة الوقود في عمان وضبط 51 ألف دينار من المبلغ

كشف سبب وفاة مواطن داخل منزله في الطفيلة

مباحثات بين الأردن والعراق حول النفط والطاقة

ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين للعمل التطوعي - أسماء

الجيش يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا - صور

وفاة أربعينية بتدهور مركبة في الكرك

الأردن يدين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية

الإثنين، 24-07-2023 11:37 م

16 قتيلاً اثر جنوح قارب مهاجرين أمام سواحل السنغال

1690219996603


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السنغالية، اليوم الاثنين، أنها عثرت على 16 جثة على الأقل مقابل سواحل داكار، إثر جنوح قارب يقل مهاجرين على طريق الهجرة الرابط بين غرب إفريقيا وجزر الكناري.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة (فرانس برس) عن نائب رئيس بلدية المدينة، سامبا كانجي، أن البحرية أجبرت القارب على الرسو، ما أدى إلى فرار أشخاص كانوا على متنه، لكنهم لا يجيدون السباحة. مشيراً إلى انتشال 16 جثة.


وقضى 13 مهاجراً سنغالياً على الأقل في غرق مركب قبالة ساحل المغرب منذ أسبوع تقريبا، فيما انقلب قارب آخر قبل أيام في سان لوي في شمال السنغال ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
208320

روسيا: رفع سقف أعمار العسكريين في قوات الاحتياط 5 سنوات

1690229258900

الأمم المتحدة: فرار 740 ألف لاجئ من السودان بسبب الحرب

image770x420cropped_1428 (1)

مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

64bea7f54236046fc5752612

بغداد تدين تكرار حرق نسخة من المصحف أمام مبنى سفارتها في الدنمارك

thumbs_b_c_e3953a205754f4e7b898a4fc92797905

الكنيست الإسرائيلي يصادق على إلغاء قانون "سبب المعقولية"

1690212567514

وفاة 15 شخصا جراء حرائق غابات في الجزائر

أخبار متعلقة
000_33PK2RU

بوتين: الوضع في العالم بعيد عن الاستقرار والصراعات طويلة الأمد تتعمق

64ad5afa4c59b779ea6a5534

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا

image - 2023-07-08T124720.841

رئيس السنغال يكشف سبب عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

64a8b43a423604210978b7ff

مصر ترسل أسلحة ثقيلة ومدرعات للنيجر

image (50)

رئيس السنغال يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

1687972760773

موسكو: لا علاقة لروسيا بأعمال مجموعة فاغنر في إفريقيا