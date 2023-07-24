16 قتيلاً اثر جنوح قارب مهاجرين أمام سواحل السنغال

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السنغالية، اليوم الاثنين، أنها عثرت على 16 جثة على الأقل مقابل سواحل داكار، إثر جنوح قارب يقل مهاجرين على طريق الهجرة الرابط بين غرب إفريقيا وجزر الكناري.

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ونقلت وكالة (فرانس برس) عن نائب رئيس بلدية المدينة، سامبا كانجي، أن البحرية أجبرت القارب على الرسو، ما أدى إلى فرار أشخاص كانوا على متنه، لكنهم لا يجيدون السباحة. مشيراً إلى انتشال 16 جثة.



وقضى 13 مهاجراً سنغالياً على الأقل في غرق مركب قبالة ساحل المغرب منذ أسبوع تقريبا، فيما انقلب قارب آخر قبل أيام في سان لوي في شمال السنغال ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل.



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