بوتين: الوضع في العالم بعيد عن الاستقرار والصراعات طويلة الأمد تتعمق

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عشية منتدى روسيا - إفريقيا، أن الوضع في العالم أبعد ما يكون عن الاستقرار، لافتا إلى أن الصراعات القديمة تتعمق وتبرز تحديات جديدة.

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وقال بوتين إنه رغم العقوبات فإن روسيا ستواصل العمل بنشاط لتزويد إفريقيا بالحبوب والأسمدة.



وأضاف أن روسيا تنتظر حصادا قياسيا وهي مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم استخدام صفقة الحبوب دون خجل فقط لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية.



وتابع بوتين أن روسيا تؤيد منح البلدان الإفريقية مكانة جديرة في الهياكل التي تحدد مصير العالم.

RT