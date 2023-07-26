الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

وزير التربية يكشف عن قرار هام بشأن المدارس الحكومية والخاصة

تقرير: النساء أكثر احتمالاً بـ1.5 مرة لخسارة وظائفهم الحالية من الرجال

أولمبياد 2024.. استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين

بيان من جمعية البنوك الأردنية بشأن تقديم دعم مالي لهذه الفئات

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من أبناء شهداء جنين

الأربعاء، 26-07-2023 05:17 م

بدء مباحثات بوتين وآبي أحمد في بطرسبورغ

64c124164c59b7766537afe6


الوكيل الإخباري - أعلن في بطرسبورغ عن بدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عشية قمة "روسيا - إفريقيا" المزمعة في عاصمة روسيا الثقافية.

اضافة اعلان


وأشاد بوتين في مستهل اللقاء، بالعلاقات الروسية الإثيوبية المترسخة والضاربة في القدم.


ولقاء بوتين وأحمد يدشن سلسلة من الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الروسي مع قادة الدول الإفريقية الذين يواصلون توافدهم على بطرسبورغ لحضور قمة "روسيا - إفريقيا"، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات منفصلة مع كل من الضيوف الأفارقة على حدة.


ومن المقرر أن يجري بوتين اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" ديلما روسيف.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c1256e4c59b77fd949c57c

رئيس "الدوما": واشنطن و"الناتو" ارتكبا خطأ فادحا بحربهما على روسيا

64c10e544236046a43173d7f

تحليق متقطع لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم وأم درمان

64c112d54c59b721575c8f5d

أولمبياد 2024.. استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين

download

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها واختراق دفاعات الجيش الأوكراني

64c107544236046f177e2f5c

أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة

64c104c74c59b71f985a1da5

النيجر.. الحرس الرئاسي يحتجز رئيس البلاد في قصره

أخبار متعلقة
000_33PK2RU

بوتين: الوضع في العالم بعيد عن الاستقرار والصراعات طويلة الأمد تتعمق

1687972760773

موسكو: لا علاقة لروسيا بأعمال مجموعة فاغنر في إفريقيا

649ae4f94c59b75cb6789ffa

جنوب إفريقيا تتعهد بمواصلة المحادثات الإفريقية مع بوتين وزيلينسكي

image (51)

خبراء أمريكيون: «فاغنر» ستستمر بعد إحباط تمردها

231437

بوتين يشيد بطيارين روس قتلوا أثناء مواجهة تمرد فاجنر

231446

بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا لزيارة البيت الأبيض يوليو المقبل