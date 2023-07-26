بدء مباحثات بوتين وآبي أحمد في بطرسبورغ

الوكيل الإخباري - أعلن في بطرسبورغ عن بدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عشية قمة "روسيا - إفريقيا" المزمعة في عاصمة روسيا الثقافية.

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وأشاد بوتين في مستهل اللقاء، بالعلاقات الروسية الإثيوبية المترسخة والضاربة في القدم.



ولقاء بوتين وأحمد يدشن سلسلة من الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الروسي مع قادة الدول الإفريقية الذين يواصلون توافدهم على بطرسبورغ لحضور قمة "روسيا - إفريقيا"، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات منفصلة مع كل من الضيوف الأفارقة على حدة.



ومن المقرر أن يجري بوتين اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" ديلما روسيف.

RT