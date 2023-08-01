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الثلاثاء، 01-08-2023 12:27 م

النيجر توجه لفرنسا ضربة نووية

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الوكيل الإخباري-ذكرت وسائل إعلام أن سلطات النيجر الجديدة أوقفت تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، وتعد النيجر مصدرا رئيسيا للإمداد باليورانيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء بفرنسا.

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ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن اعتماد فرنسا على اليورانيوم من النيجر يشكل ما بين 15% و17%.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستبدأ اليوم بإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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